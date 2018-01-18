Появились данные о разукомплектованности въехавшего в переход автобуса

Эксперты, которые обследовали автобус, въехавший в подземный пешеходный переход у «Славянского бульвара» в Москве незадолго до Нового года, заявили, что машина была разукомплектована.

Выяснилось, что в машине был снят предохранитель блокировки движения, который не позволяет автобусу ездить с открытой дверью. Причем водитель Виктор Тихонов впервые сел за руль автобуса, сообщается в группе Mash в соцсети «ВКонтакте».

Этот предохранитель, сообщается в ролике, должен располагаться за спиной водителя на щитке. Его отсутствие установили эксперты с завода-изготовителя.

Именно его отсутствие могло стать причиной аварии, считают эксперты.

12 января водителя этого автобуса отправили под домашний арест.

При этом утверждалось, что следствие получило достаточно доказательств исправности автобуса и требует арестовать водителя Виктора Тихонова. На него завели уголовное дело.

Авария в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар», где погибли четверо и пострадали 11 человек, произошла 25 декабря.