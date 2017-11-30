В Крыму задержали надругавшегося над российской символикой украинца

В Крыму пограничники задержали гражданина Украины, который был объявлен в розыск по обвинению в надругательстве над гербом и флагом России, сообщили в республиканском погрануправлении ФСБ.

Отмечается, что вменяемая задержанному статья УК России предусматривает лишение свободы до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, передает ТАСС.

Пограничники задержали 35-летнего мужчину, которого сотрудники крымского УФСИН разыскивали с октября 2017 года, в пункте пропуска «Армянск» во время проверки документов на границе с Украиной.