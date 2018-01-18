Шойгу принял главу турецкого генштаба

Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг провел встречу с начальником Генштаба ВС Турции Хулуси Акаром и директором национальной разведки Хаканом Фиданом, на которой обсудил с ними вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке.

«Обсуждены вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны. Встреча с турецкими военачальниками, находящимися в рабочей поездке в Москве, прошла в конструктивном ключе.

В четверг сообщалось, что Акар и Фидан намерены провести в Москве переговоры по ситуации в Сирии с главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

Напомним, ранее Минобороны России в связи с атакой беспилотников на российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе направило письма начальнику генштаба ВС Турции и руководителю национальной разведывательной организации страны с требованием выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения огня в зоне деэскалации.