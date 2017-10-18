Турецких поставщиков томатов в Россию заподозрили в обмане

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что турецкие компании, допущенные к импорту томатов в Россию, подозреваются в поставках не только своей, но и чужой продукции.

«Есть подозрения, что отдельные компании в Турции, допущенные Россельхознадзором к поставкам томатов в Россию, поставляют не только собственную продукцию», – сказал Данкверт, передает РИА «Новости».

По его словам, список таких компаний в четверг направят турецкой стороне.

В октябре сообщалось, что турецкие томаты могут вернуться на российский рынок уже зимой 2018 года. Ранее Минсельхоз определился с условиями разрешения импорта турецких томатов.