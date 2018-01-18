Минкульт подал заявления о «незаконной» продаже билетов на «Приключения Паддингтона – 2»

Министерство культуры России направило в надзорные органы заявление в связи с незаконной предварительной продажей билетов на фильм «Приключения Паддингтона – 2», сообщил завглавы ведомства Сергей Обрывалин.

«Сегодня организована «контрольная закупка» билета на сеанс фильма «Приключения Паддингтона – 2», который должен состояться 18 января. В связи с этим нами направлено заявление в соответствующие органы надзора», – цитирует замминистра РИА «Новости».

По словам Сергея Обрывалина, произошедшее является «вопиющим нарушением законодательства, так как продажи билетов на сеансы до 1 февраля ввиду отсутствия законных оснований осуществляться не могут».

Ранее Обрывалин заявил, что Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму «Приключения Паддингтона – 2» с 1 февраля, о чем заранее проинформировал прокатчика, предварительная продажа билетов на картину была незаконна.

Накануне Минкульт за день до начала проката перенес релиз фильма «Приключения Паддингтона – 2» из-за того, что его премьера совпала с выходом в прокат другой картины.