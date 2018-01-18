Путин заявил о недопущении повторения трагедии Великой отечественной войны

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что необходимо использовать любую возможность, чтобы не допустить повторения трагедии Великой Отечественной войны.

«Мы должны использовать каждый повод для того, чтобы об этом (трагедии Великой Отечественной войны – прим. ВЗГЛЯД) напомнить, для того, чтобы мы и сами об этом никогда не забывали, чтобы весь мир об этом помнил и для того, чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей страны, да и в мире в целом не повторялось», – сказал Путин, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что молодежь играет большую роль в этом процессе. Путин упомянул создателей фильма «Рубеж», и заметил, что фронтовики лучше всего могут оценить картину. «На мой взгляд, молодые люди делают очень полезную, важную работу», – отметил президент.

На встрече с ветеранами и представителями молодежных общественных объединений Путин также рассказал о своих ощущениях после того как увидел останки солдат, найденных на месте боев в Ленинградской области. Президент был впечтлен тем, что погибшие воины лежали с оружием, направленным в сторону врага.

«Они никуда назад не отступали, смерть их застала с оружием в руках в бою, когда они шли вперед. Именно такое отношение к Родине – в характере нашего народа, именно это мы должны зафиксировать на долгие-долгие годы вперед для всех будущих поколений. Это и есть то, на чем всегда стояла Россия – на самопожертвовании, на любви к Отечеству, особенно в трудные, тяжелые годы испытаний».

Ранее в четверг Путин посмотрел фильм «Рубеж», возложил цветы к монументу «Рубежный камень», построенному в память о защитниках Ленинграда, а также осмотрел экспозицию музея-панорамы «Прорыв», где показана картина драматических событий 13 января 1943 года.