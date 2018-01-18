Путин посмотрел фильм «Рубеж»

В здании музея-панорамы «Прорыв», рассказывающего о боях за Ленинград в годы Великой Отечественной войны, президент России Владимир Путин вместе с ветеранами и поисковиками посмотрел фильм режиссера Дмитрия Тюрина «Рубеж».

Картина «Рубеж» с элементами фантастики, приключений и драмы рассказывает о человеке, который узнает о подвиге своих предков. Главный герой отправляется в путешествие во времени, где он должен не только выжить, но и помочь другим, передает ТАСС.

Главную роль в фильме «Рубеж» сыграл актер Павел Прилучный. Съемки проходили в Петербурге, Москве и Серпуховском районе Подмосковья.

Решение о создании картины приняли в 2015 году. Проект получил из госбюджета 200 млн рублей как социально значимый проект. Общая сметная стоимость фильма составила 300 млн рублей.

Напомним, ранее в четверг Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень», построенному в память о защитниках Ленинграда, а также осмотрел экспозицию музея-панорамы «Прорыв», где показана картина драматических событий 13 января 1943 года, когда шел второй день операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда.