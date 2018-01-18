В рейтинг THE по соотношению преподавателей и студентов вошли четыре российских вуза

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18 января, четверг  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Российский космос проигрывает Илону Маску

Центр имени Хруничева проигрывает конкуренцию под натиском частной американской компанииФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Одно из важнейших ракетно-космических предприятий – Центр имени Хруничева – снова оказалось в плачевном финансовом состоянии. Чтобы выжить, оно просит 30 млрд рублей. Предыдущая денежная помощь – вдвое больше этой – встать на ноги ему явно не помогла. Что же случилось с гордостью российской космонавтики и стоит ли продолжать его кормить? Подробности...
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Благодушие России к молдаванам выглядит унизительно

Пограничная служба ведет себя так, будто Молдавия – одно из самых влиятельных государств мираФото: Gleb Garanich/Reuters
Хотя главой государства Молдавия является президент Игорь Додон, которого многие называют «пророссийским», реальная власть принадлежит кабмину и парламенту. В последнее время молдаване отметились рядом антироссийских акций и взяли за норму разворачивать российских журналистов у границы. Терпеть все это больше нельзя. Подробности...
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Летчики восприняли пародийное видео как «плевок»

Танцующих в нижнем белье курсантов обвинили в разврате и нетрадиционной ориентации и, скорее всего, отчислят из вузаФото: Александр Дейнека "Будущие летчики"
Наказать как за злостное оскорбление или простить как за неосторожную шутку? Эта дилемма вызвала в Сети бурное обсуждение в качестве реакции на пародийный видеоролик, сделанный курсантами-летчиками. Масла в огонь подлил тот факт, что ролик в соцсети «ВКонтакте» был размещен со страницы, распространяющей гей-порно. Подробности...
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Запрет помогать восстановлению Сирии станет новым промахом США

Рекс Тиллерсон нашел в Сирии нового врага, чье присутствие требует продолжения американского вмешательстваФото: Albin Lohr-Jones/ZUMA/ТАСС
Глава Госдепа Рекс Тиллерсон выступил с программной речью по Сирии: Башар Асад должен уйти, европейским союзникам запрещается содействовать восстановлению разрушенной войной страны. Вместе с тем США оставляют за собой право сохранить военное присутствие в Сирии даже после разгрома ИГ – теперь у них иная цель. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Русские роботы на страже гидрокосмоса

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...

Чего США добиваются от Казахстана

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В самом конце декабря 2017 года стало известно, что 22 миллиарда долларов Национального суверенного фонда Казахстана были заблокированы на счетах бельгийского филиала американского Bank of New York Mellon. В этой истории прекрасно все. Подробности...
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На Западе начали подозревать, что мы немножко отличаемся от них

Руслан Осташко, политолог
Вы наверняка знаете поговорку, что русские очень медленно запрягают, но зато очень быстро едут. Так вот, сейчас есть повод поговорить о том, что к нашим европейским партнерам применима аналогичная, только более обидная поговорка. Подробности...
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        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
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        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

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          В рейтинг THE по соотношению преподавателей и студентов вошли четыре российских вуза

          18 января 2018, 15:05

          Текст: Алина Назарова

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          Четыре российских вуза вошли в 50 лучших университетов по соотношению числа преподавателей к числу студентов по версии Times Higher Education (THE), сообщили в пресс-службе проекта «5-100», задачей которого является повышение престижа российского высшего образования в мире.

          В рейтинг университетов с наименьшим отношением числа студентов к числу преподавателей вошли 100 вузов. Россия в списке представлена 11 университетами, семь из которых являются участниками проекта «5-100». Это Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (42 место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (49), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (67), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (84), Дальневосточный федеральный университет (88), Национальный исследовательский Томский государственный университет (88) и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (99).

          В топ-50 рейтинга, помимо НГУ и СПбПУ, вошли еще два российских университета: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (17), Санкт-Петербургский государственный университет (34), передает ТАСС.

          По мнению составителей рейтинга, чем меньше студентов приходится на каждого преподавателя в университете, тем выше качество обучения: это позволяет создавать условия для проведения более интерактивных занятий, у студентов появляется возможность чаще участвовать в дискуссиях, получать обратную связь, также обеспечивается практически индивидуальный подход к каждому студенту.

          В топ-10 рейтинга вошло шесть университетов из Японии, три – из США, один – из Австрии.

          Рейтинг университетов с наименьшим отношением числа студентов к числу преподавателей основан на институциональном рейтинге THE. Из всех университетов, входящих в общий рейтинг, были выбраны университеты с наименьшим отношением числа студентов к числу преподавателей и проранжированы на основании данного критерия. В общем рейтинге вес индикатора «Отношение числа преподавателей к числу студентов» составляет 4,5%.

          Отметим, что в последние годы российские вузы существенно улучшили свои позиции в мировых рейтингах. Так, в 2015 году семь вузов России вошли в топ-50 лучших университетов стран БРИКС, в 2016 таких вузов стало восемь, а в 2017 – уже 10. По версии британской компании QS, это лучший результат России за всю историю рейтинга. Кроме того, в 2016 году в мировой рейтинг по трудоустройству выпускников вошли семь российских вузов.

          Российские университеты становятся все более популярными и среди иностранных студентов. За последние 17 лет их число в вузах России увеличилось с 58,9 тыс. до 244 тысяч.


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