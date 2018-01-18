В рейтинг THE по соотношению преподавателей и студентов вошли четыре российских вуза

Четыре российских вуза вошли в 50 лучших университетов по соотношению числа преподавателей к числу студентов по версии Times Higher Education (THE), сообщили в пресс-службе проекта «5-100», задачей которого является повышение престижа российского высшего образования в мире.

В рейтинг университетов с наименьшим отношением числа студентов к числу преподавателей вошли 100 вузов. Россия в списке представлена 11 университетами, семь из которых являются участниками проекта «5-100». Это Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (42 место), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (49), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (67), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (84), Дальневосточный федеральный университет (88), Национальный исследовательский Томский государственный университет (88) и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (99).

В топ-50 рейтинга, помимо НГУ и СПбПУ, вошли еще два российских университета: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (17), Санкт-Петербургский государственный университет (34), передает ТАСС.

По мнению составителей рейтинга, чем меньше студентов приходится на каждого преподавателя в университете, тем выше качество обучения: это позволяет создавать условия для проведения более интерактивных занятий, у студентов появляется возможность чаще участвовать в дискуссиях, получать обратную связь, также обеспечивается практически индивидуальный подход к каждому студенту.

В топ-10 рейтинга вошло шесть университетов из Японии, три – из США, один – из Австрии.

Рейтинг университетов с наименьшим отношением числа студентов к числу преподавателей основан на институциональном рейтинге THE. Из всех университетов, входящих в общий рейтинг, были выбраны университеты с наименьшим отношением числа студентов к числу преподавателей и проранжированы на основании данного критерия. В общем рейтинге вес индикатора «Отношение числа преподавателей к числу студентов» составляет 4,5%.

Отметим, что в последние годы российские вузы существенно улучшили свои позиции в мировых рейтингах. Так, в 2015 году семь вузов России вошли в топ-50 лучших университетов стран БРИКС, в 2016 таких вузов стало восемь, а в 2017 – уже 10. По версии британской компании QS, это лучший результат России за всю историю рейтинга. Кроме того, в 2016 году в мировой рейтинг по трудоустройству выпускников вошли семь российских вузов.

Российские университеты становятся все более популярными и среди иностранных студентов. За последние 17 лет их число в вузах России увеличилось с 58,9 тыс. до 244 тысяч.