Москвича задержали по обвинению в гибели росгвардейца после ссоры в ночном клубе

Саратовские полицейские задержали в Подмосковье мужчину, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью сотрудника Росгвардии во время драки возле ночного клуба, после которой тот скончался в больнице.

27-летнего жителя Москвы задержали в январе 2018 года сотрудники саратовского управления МВД России при участии бойцов СОБР на территории Московской области, сообщается на сайте СУ СК по Саратовской области. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемый не стал отрицать, что избивал сотрудника полиции. Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении СК.

По версии следствия, в ночь на 30 сентября 2017 года 35-летний сотрудник Росгвардии отдыхал в одном из развлекательных центров Балаково в компании приятелей. Когда он стоял в очереди к диджею для заказа песни, между его товарищами и другой компании произошел конфликт.

Ссора перенеслась на улицу, где между саратовским полицейским и жителем Москвы произошла драка. Москвич нанес оппоненту не менее двух ударов кулаком, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего отвезли в больницу, где 3 октября он скончался.