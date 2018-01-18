В Ульяновском сельхозтехникуме не стали наказывать поддержавших курсантов-летчиков

Руководство Рязановского сельскохозяйственного техникума в Ульяновской области не станет наказывать студентов, снявших клип в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), рассказал директор техникума Владимир Тигин.

«Поймем, и потом прокомментируем. Отчисления и выговоры – самое неправильное. Нужно сначала задать вопрос себе: все ли мы сполна делаем, все ли у нас с воспитательной работой в порядке?» – передает RT слова Тигина.

На ваш взгляд Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ? Да, как можно более строгого

Да, но незначительного

Нет, их не нужно никак наказывать



Он отметил, что общее собрание со студентами уже проведено.

«Ничего внятного они не сказали. Говорят, что хотели приколоться», – рассказал директор техникума.

Тем временем губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что не стоит увольнять и снявших скандальное видео курсантов.

«Считаю, что увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдётся немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям», – написал Морозов в своем Facebook.

Губернатор уточнил, что курсанты «должны понести наказание, соразмерное поступку».

Напомним, во вторник в соцсетях появилось видео со студентами УИГА, которые сняли неприличный ролик в стиле BDSM, пародирующий популярный в прошлом клип Benny Benassi Satisfaction.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил о создании специальной комиссии для проверки появившегося в Сети ролика с танцами полуобнаженных курсантов Ульяновского института гражданской авиации им. Б.П. Бугаева.

Позже студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново в Ульяновской области сняли эротический клип, чтобы поддержать курсантов института гражданской авиации.