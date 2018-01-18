Турецкие военные решили обсудить Сирию с главой Генштаба России

Глава генштаба Турции Хулуси Акар и глава национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан намерены провести в Москве переговоры о ситуации в Сирии с главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, говорится в сообщении турецкого министерства обороны.

«Глава генштаба ВС Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан отправились 18 января на переговоры с главой генштаба ВС России Валерием Герасимовым в Москву», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого военного ведомства.

В ходе переговоров стороны обсудят ситуацию в Сирии, проблемы региональной безопасности и процесс сирийского урегулирования в Астане и Женеве.

Напомним, ранее Минобороны России в связи с атакой беспилотников на российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе направило письма начальнику генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану с требованием выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения огня в зоне деэскалации.