Генпрокуратура не нашла оснований для принятия мер после утечки рутения

Генеральная прокуратура России не обнаружила оснований для принятия мер в связи с утечкой рутения-106 на Урале, поскольку активность изотопа была в 100 и более раз ниже допустимого уровня.

«Оснований для принятия мер реагирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации в настоящее время не имеется», – говорится в письме, подписанном и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законов о промышленной и дорожной безопасности Генпрокуратуры Николаем Фирсовым.

Соответствующее письмо поступило в качестве ответа на запрос Greenpeace России, передает РИА «Новости».

В начале декабря также сообщалось, что межведомственная комиссия не выявила наличие рутения-106 в контрольных пробах, взятых на предприятии «Маяк» в Челябинской области.

Напомним, осенью прошлого года в Германии и Франции назвали Россию источником повышения уровня радиоактивных частиц в воздухе над Западной Европой. Однако российские ученые заявляли, что выброс рутения-106 в Челябинской области не был опасен для населения. В МАГАТЭ также заявили о том, что концентрация рутения в Европе не опасна для жителей.

Радиоактивным является изотоп цезия-137. При этом сам по себе цезий встречается в живых организмах – в морских водорослях, наземных растениях, членистоногих, пресмыкающихся и млекопитающих.