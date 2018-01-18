Казанец осужден на 10 лет за подготовку теракта на авиазаводе

Суд приговорил жителя Казани к 10 годам лишения свободы за подготовку теракта на Казанском авиационном заводе им. Горбунова, сообщил министр МВД Татарстана Артем Хохорин.

«К 10 годам лишения свободы был приговорен казанец, приверженец радикального ислама, планировавший запуск самодельных ракет, начиненных взрывчатым веществом. Целью был выбран Казанский авиационный завод», – передает ТАСС слова Хохорина.

По словам министра, злоумышленник таким образом хотел уменьшить количество боевых вылетов самолетов ВКС в Сирии против террористов «Джебхат ан-Нусра».

Хохорин напомнил, что в марте 2017 года был вынесен приговор в отношении девять лидеров и активных участников террористического сообщества «Чистопольский джамаат» по 35 эпизодам преступной деятельности, среди которых стрельба самодельными ракетами в сторону объектов «Нижнекамскнефтехима», о чем сообщала газета ВЗГЛЯД.

Всего в 2017 году сотрудники МВД Татарстана выявили 47 преступлений экстремистской направленности и 37 - террористического характера.

Напомним, весной 2017 года в Татарстане была пресечена попытка теракта на производящем Ту-160 авиазаводе. Тогда же сообщалось о возбуждении 13 уголовных дел в отношении участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир».