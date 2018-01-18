В якутской больнице охарактеризовали избившего пациентку врача

К работе врача Владимира Наумова, уволенного после появления в Сети видео избиения пациентки, не было претензий, сообщил главврач Нерюнгринской центральной районной больницы Нюргун Степанов.

Наумов работал в больнице с августа 2016 года, по работе претензий не имел.

Степанов добавил, что увольнение врача состоялось по его собственной инициативе, а о произошедшем руководство больницы узнало лишь спустя две недели, когда ролик с дракой попал в Сеть, передает РИА «Новости».

В данный момент в больнице сформирована комиссия, проводится служебное расследование. Главврач отметил, что компетенция комиссии ограничена территорией больницы, потому она не будет рассматривать произошедшее до конфликта врача с пациенткой на приеме.

Степанов рассказал также, что Нерюнгринская центральная районная больница не имеет полномочий проведения судмедэкспертизы и снятия побоев, за которым якобы пришла пострадавшая пациентка с подругами.

«Этим занимаются эксперты отдела в городе Нерюнгри. Дежурная медсестра вызвала доктора в больницу для снятия побоев, ему вообще не было надобности приезжать на этот вызов», – пояснил главврач.

Разбирательство продолжится на заседании общественного совета и комиссии по здравоохранению районного совета депутатов в пятницу.

Ранее в интернете появилось видео, где врач избивает пришедшую за снятием побоев женщину. Их разнимают другие медработники.

Сам врач заявил, что заступился за свою коллегу, на которую якобы набросились нетрезвые девушки.