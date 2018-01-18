Анкара на три месяца продлила режим ЧП

Режим чрезвычайного положения продлен в Турции на три месяца, заявил премьер-министр страны Бекир Боздаг.

«Правительство признало необходимость продления чрезвычайного положения в стране еще на три месяца», – передает «Интерфакс» слова премьера Турции.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Турции был введен после попытки военного переворота в стране летом 2016 года.

Ранее он неоднократно продлевался сроком на три месяца.