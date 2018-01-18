Симоньян напомнила желающим создать канал Europe Today о Ukraine Today

Комментируя предложение одного из членов Европарламента создать телеканал Europe Today главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила о судьбе канала Ukraine Today.

В ЕП предложили создать Europe Today для противодействия RT.

«Гуд лак в запуске Europe Today. Обратитесь к коллегам из Ukraine Today за дельным советом – они закрылись через два года», – приводит RT слова Симоньян.

Холдинг «1+1 Media» украинского олигарха Игоря Коломойского принял решение закрыть телеканал Ukraine Today с 1 января 2017 года.

Симоньян также дала интервью американскому телеканалу NBC. Она заявила, что ключевой целью RT является информирование аудитории. Кроме того, Симоньян подчеркнула, что канал делает все возможное, чтобы в эфире не появлялась неверная информация.

Симоньян подчеркнула, что работа RT, который «никогда не скрывал», что является российским телеканалом, в этом отношении не отличается от американского CNN или британского BBC, передает РИА «Новости».

«Почитайте официальные цели и задачи этих СМИ, например, ВВС или «Голоса Америки», и вы увидите, что там четко прописано: эти организации существуют с целью донести позицию своей страны – скажем, британские ценности или голос Америки – всему миру», – заявила она.

Симоньян отметила, что в октябре станция «Радио «Свобода», финансируемая Госдепом, «стала самой цитируемой радиостанцией в российских социальных сетях», но Москва при этом не заявляет о «вмешательстве» в российские политику и выборы.

Напомним, в ноябре действие американского закона о СМИ-иноагентах привело к тому, что аккредитация корреспондентов RT при Конгрессе США оказалась аннулирована.