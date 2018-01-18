Определены победители премии Трампа «фейковым СМИ»

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что выбраны победители премии «фейковым СМИ».

«И победителями премии фейковым СМИ становятся…» – написал Трамп в Twitter, сопроводив запись ссылкой на рейтинг.

Лауреат Нобелевской премии по экономике и колумнист газеты New York Times Пол Кругман возглавил список лауреатов, получив «премию» за свое пророчество в ночь президентских выборов, что рынки не переживут избрания Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Трамп включил в рейтинг «фейковых СМИ» материалы New York Times, Washington Post, ABC, CNN (у CNN четыре из 11 мест в списке), Time, Newsweek, передает ТАСС.

11-й пункт занимает «величайшая мистификация, созданная для американского народа» – «российский сговор», заявил Трамп, добавив, что «сговора не существует».

Трамп заявил, что вопреки «очень коррумпированному и нечестному» освещению в СМИ есть много уважаемых им репортеров, а также «много хороших новостей», которыми американцы «могут гордиться».