Посольство прокомментировало задержку самолета «России» в Мексике

Российское посольство в Мексике прокомментировало задержку рейса авиакомпании «Россия» из Канкуна в Москву.

Посольство на сайте отметило, что «было в курсе с самого начала создавшейся ситуации» и предпринимало «все необходимые и доступные меры» для урегулирования ситуации.

В ходе «контактов с местными органами власти» посольство получило информацию, что «проблема заключалась в невыполнении авиакомпанией «Россия» определенных финансовых обязательств перед аэропортом».

Сейчас «проблема урегулирована и рейс уже вылетел в Москву».

Задержка вылета составила более суток.