Фонд Навального предсказал уверенную победу Путина в первом туре

Фонд борьбы с коррупцией, который возглавляет оппозиционер Алексей Навальный, предрекает успех Владимиру Путину на предстоящих в марте президентских выборах – причем, с результатом в 78%. Этот прогноз даже оптимистичнее результатов ведущих российских социологических служб.

В четверг оппозиционный блогер Алексей Навальный на своем YouTube привел результаты опроса, проведенного социологической службой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). На вопрос, «за кого бы вы проголосовали, если выборы были бы в ближайшие выходные», подавляющее число участников опроса заявили, что проголосовали бы за действующего президента Владимира Путина.

«Социологическая служба ФБК прогнозирует, что Владимир Путин победит с результатом в 78% и одержит уверенную победу в первом туре. Жириновский и Грудинин могут рассчитывать на 8%, а Собчак, Титов и Явлинский – на один процент», – сообщил Навальный. За фантомного «другого политика» готовы отдать свой голос 3 % опрошенных.

«Безусловная победа Путина. Интересно, что практически одинаковые результаты у Жириновского и Грудинина. И реально на уровне статистической погрешности Собчак, Титов и Явлинский», – признал оппозиционер.

Забавно, что перед оглашением итогов оппозиционер предупредил: «Извините за этот маленький провал». Но эта фраза была связана не с выборами, а с тем, что помощники Навального выпустили в эфир не тот слайд.

Навальный также показал слайд с прогнозом ФБК результатов предстоящих выборов с учетом голосов тех, кто пока не определился, за кого именно проголосовать, а таких набрался 21%. «Мы разработали модель, которая довольно четко предсказала результат на выборы в Госдуму», – пояснил блогер.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, согласно опросам ВЦИОМ, по данным на 11-15 января, о решении принять участие в выборах заявили 70% респондентов. Еще 11% опрошенных сообщили о потенциальной готовности прийти на избирательные участки. Пока не решили, пойдут голосовать или нет, 12% опрошенных.

При этом отдать свой голос за Путина готовы 73,2% россиян. За Павла Грудинина и Владимира Жириновского могут проголосовать по 6,1% от общего числа избирателей. За последнее время Грудинин сдал позиции, а Жириновский, напротив, поправил свое положение. За Ксению Собчак могут проголосовать 1,2%, за Григория Явлинского – 0,8%, за Бориса Титова – 0,3%.

Почти такие же данные по результатам опросов приводит Фонд «Общественное мнение». В частности, если бы выборы президента России состоялись в следующее воскресенье, то Путин выиграл бы с результатом в 65,9%. За Грудинина и Жириновского проголосовали бы 6,2% и 6% соответственно. Еще 1,5% отдали бы свое предпочтение Ксении Собчак. За других кандидатов проголосовали бы менее 1% россиян.