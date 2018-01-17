«Зенит» получил самую высокую прибыль среди клубов УЕФА в 2016 году

Российский футбольный клуб «Зенит» за 2016 финансовый год получил прибыль в 77 млн евро, говорится в финансовом отчете УЕФА.

Прибыль «Зенита» стала наивысшей среди клубов УЕФА, пишут «Ведомости».

Второе и третье места достались английским «Тоттенхэму» (44 млн) и «Манчестер Юнайтед» (34 млн) соответственно. Московский ЦСКА (17 млн) расположился на 17-й позиции, передает РИА «Новости».

Занять верхнюю строчку в этом списке «Зениту» позволили трансферы Халка (56 млн евро), Гарая (24 млн евро) и Витцеля (24 млн евро), пишет Sports.ru.

Без учета трансферов «Зенит» откатывается по выручке на 10-е место, а по выручке от продажи билетов не входит в 20-ку.