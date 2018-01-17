Путина поддержали пять непарламентских партий

Партия пенсионеров России, Партия свободных граждан, партии «Гражданская сила», «Города России» и «За справедливость» объявили о поддержке Владимира Путина на выборах президента России, которые состоятся в марте 2018 года.

«Сегодняшняя тема нас объединила. Решили сегодня высказать общую нашу позицию в поддержку кандидата в президенты Российской Федерации на выборах 18 марта Владимира Владимировича Путина», – цитирует председателя Партии пенсионеров Николая Чеботарева ТАСС.

По его словам, «приняв страну в крайне тяжелом, больном состоянии, он (Путин, – прим. ВЗГЛЯД) ее реанимировал, поставил на ноги и сделал одним из глобальных игроков на мировой арене».

«Владимир Владимирович Путин – человек, который собрал страну по кусочкам, обеспечил ее динамическое развитие, вернул Крым в состав Российской Федерации. Именно при Владимире Владимировиче Россия встала с колен», – сказал лидер партии «Гражданская сила» Кирилл Быканин.

Ар его словам, за 16 лет ВВП России увеличился в 12 раз, федеральный бюджет – в 22 раза, военные расходы – в 30 раз.

Лидер партии «Города России» Владислав Коваленко указал на то, что при Путине стали развиваться малые и средние города.

«Мы видим, что в городах, малых в том числе, происходят изменения: реконструируют парки, строят новые пешеходные и общественные пространства. Поэтому нам бы хотелось, чтобы эта работа продолжалась», – заявил Коваленко.

Председатель партии «За справедливость» Владимир Пономаренко выразил уверенность в том, что действующий глава государства «разделяет идею о справедливости», и подчеркнул, что Путин наиболее близок партии как кандидат в президенты.

Председатель партии свободных граждан Александр Зорин пообещал создать в ближайшее время общий сайт блока непарламентских партий, поддержавших Путина, а также сообщил о намерении бороться с призывами бойкотировать выборы президента.

«Оппозиционные силы, сторонники их, которые финансируются из-за рубежа спецслужбами, призывают сейчас людей бойкотировать данные выборы и нанести удар по легитимности выборов путем занижения явки. С нашей стороны мы ведем переговоры со спонсорами, мы хотим создать специальный фонд и объявить вознаграждение за поимку за руку лиц, которые будут препятствовать выборам», – сказал Зорин, пояснив, что соответствующую информацию активисты будут передавать в полицию.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.