Том Круз вновь получил травму на съемках фильма «Миссия невыполнима-6», которые недавно возобновились после перерыва, связанного с предыдущей травмой актера.

Издание TMZ опубликовало видео со съемочной площадки в Великобритании, на котором видно, как 55-летний актер, пытаясь выпрыгнуть в окно, зацепился за него ногой. По словам оператора, после ЧП актер был замечен с костылями, однако подтверждения этой информации у издания нет.

В августе прошлого года работа над фильмом «Миссия неыполнима-6» была приостановлена после того, как Круз получил травму на съемочной площадке. Позже тсало известно, что он сломал лодыжку во время исполнения трюка.