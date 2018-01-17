Стало известно о планах исламистов взорвать Биг-Бен

Террорист, связанный с ИГ*, планировал атаковать Биг-Бен, торговый центр «Вестфилд», аэропорт Хитроу и остановки общественного транспорта, сообщил государственный обвинитель Майк Хейвуд.

«Умар Хак определил способы террористических атак и цели, их было много. Например, Королевская гвардия Британской армии, лондонский транспорт, мусульмане-шииты, торговый центр «Вестфилд», банки в лондонском Сити, аэропорт Хитроу, западный Лондон, парламент, Биг-Бен, Лига обороны Англии...», – сообщил Хейвуд, цитирует The Independent.

Хак обвиняется в подготовке терактов в Лондоне и пропаганде террористических идей ученикам исламской школы. В пособничестве Хаку обвиняются Абутахер Мамун, Мухаммед Абид и Надим Патель. Молодые люди знали его по мечети в восточном Лондоне. Мамун оказывал Хаку помощь в планировании атак и привлечении денег, Абид участвовал в обсуждении и поддержке на более низких уровнях, а Патель взял на себя вопросы вооружения.

25-летний мужчина и трое других подозреваемых опровергли обвинения в терроризме. Вместе с тем, на суде Хак заявил, что был «восхищен» терактом на Вестминстерском мосту в Лондоне в марте 2017 года, и «загорелся идеей» создать свой «отряд смерти от Аллаха».

Вооруженное нападение на полицейского и случайных прохожих произошло 22 марта в центре Лондона на Вестминстерском мосту в годовщину трагических событий в Брюсселе. Террорист на легковушке совершил наезд на пешеходов на тротуаре Вестминстерского моста и врезался в ограду у здания парламента В результате теракта у здания британского парламента в Лондоне погибли пять человек, включая террориста, еще 50 человек получили ранения.