Прокуратура решила наказать паб в Калининграде за грязный флаг России

Прокуратура Калининградской области требует наказать руководство пивного ресторана за то, что на здании учреждения сильно загрязнен государственный флаг, сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что на фасаде здания ресторана по улице Карла Маркса в Калининграде размещены флаги России, Евросоюза и Великобритании, передает РИА «Новости».

Прокуратура в ходе проверки установила, что в нарушение норм Конституции и закона «О Государственном флаге России» российский триколор «находился в сильно загрязненном состоянии, полностью обмотанным вокруг древка, что свидетельствует о его ненадлежащем использовании ООО «Британника» в течение длительного периода времени при размещении на фасаде здания».

Прокурор вынес в отношении управляющего заведением постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Также в адрес гендиректора паба внесено представление об устранении выявленных нарушений.

В прокуратуре отметили, что нарушения уже устранили.

Напомним, в ноябре 2016 года в Волгограде завели уголовное дело по факту надругательства над флагом России, которым дворники воспользовались как носилками при уборке листвы.