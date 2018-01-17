Крис Кельми рассказал об избиении буддистами «за веру православную»

Известного российского певца Криса Кельми во время лечения от алкоголизма в Таиланде избили буддисты-фанатики.

«Я однажды там столкнулся с буддийскими религиозными фанатиками, они представились секьюрити в госпитале. Моя палата находилась на первом этаже. Я пошел плавать в бассейне, а когда выходил из воды, они меня взяли за руки, положили на асфальт и начали избивать», – сообщил Кельми в интервью «Собеседнику».

Певец сказал, что после избиения его приковали к кровати наручниками. Причиной инцидента, по мнению Кельми, стала его православная вера.

«Помимо всего прочего, эти «секьюрити» украли мои любимые плавательные шорты, которые я купил в Доминиканской республике за 100 долларов, хорошие тапочки и комплект теннисной формы. Слава Богу, меня потом освободили из их плена и перевели на второй этаж, в хорошие условия. Дали отдельную палату с телевизором, холодильником и ноутбуком», – отметил исполнитель.

Ранее Кельми неоднократно попадался на вождении в нетрезвом виде. В 2015 году он дважды был задержан в Москве по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде. В 2014 году музыканта арестовывали на 22 дня за отказ от медосвидетельствования. В 2012 году Хамовнический суд Москвы арестовал Кельми, задержанного на Садовом кольце за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Крис Кельми (настоящее имя – Анатолий Кельми) получил известность как участник рок-групп «Високосное лето», «Автограф» и «Рок-Ателье». С 2000 года выступает сольно.