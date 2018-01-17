СМИ сообщили об уходе топ-менеджеров из ОСК

Объединенную судостроительную корпорацию по собственному желанию покинул вице-президент по гражданскому судостроению Евгений Загородний, сообщили в пресс-службе корпорации; СМИ утверждают, что это не последняя отставка.

Позиция вице-президента сейчас свободна, отметили в пресс-службе. При этом источники утверждают, что из ОСК на следующей неделе уйдет руководитель дирекции программы «Суда река-море» Сергей Итальянцев, сообщает «Коммерсант».

В корпорации заявляют, что Итальянцев продолжает работать, однако неназванный представитель ОСК не исключил, что руководитель дирекции программы покинет компанию в январе по собственному желанию.

Ранее отраслевые порталы сообщали, что уход топ-менеджеров связан с проблемами со строительством круизных лайнеров PV300 на «Лотосе» и «Красном Сормово», входящих в ОСК. При этом официально срок сдачи лайнеров остается прежним: на «Лотосе» судно собираются сдать в 2019 году, на «Красном Сормово» — в 2020 году.

В декабре глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что общий портфель заказов Объединенной судостроительной корпорации на 15 лет вперед исчисляется суммой свыше 1 трлн рублей.