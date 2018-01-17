В Турции в авиакатастрофе погибли три военных летчика

В среду возле города Эскишехир разбился транспортный военный самолет CASA CN-235 ВВС Турции, погибли два пилота и бортмеханик, сообщает генштаб турецких вооруженных сил.

Инцидент произошел в среду около 11 часов дня. Самолет пропал с радаров, после чего была начата немедленная спасательная операция, сообщается на сайте генштаба турецких вооруженных сил.

В 14.30 обломки самолета нашли возле озера Эгридир в 200 км от Антальи. Там же были обнаружены тела военных.