Из России в пятый раз выслали вора в законе Гизо Гальского

Солнцевский суд Москвы постановил принудительно выдворить за пределы России 40-летнего вора в законе Гизо Кардаву, известного в определенных кругах как Гизо Гальский.

Как сообщает издание «Прайм Крайм», решение о нежелательности пребывания Гизо Кардавы в России с пожизненным запретом на въезд на территорию страны лично подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Отмечается, что вора в законе Гизо Кардаву сотрудники уголовного розыска задержали в понедельник в районе аэропорта Внуково с паспортом на имя Григория Гварамия. Известно, что документ был выдан посольством Грузии на Кипре, где обосновались братья Кардава.

Во вторник вор в законе покинул Россию, вылетев в Турцию. Причем Гизо Кардаву депортируют из России уже в пятый раз.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2011 года Гизо Кардаву выслали из России в Киев. Тогда у него при задержании нашли украинский паспорт.

Гизо Кардава приходится младшим братом вора в законе Гелы Кардавы, который был выслан из России в октябре 2013 года. По данным правоохранительных органов, в России он занимался квартирными кражами и наркоторговлей.