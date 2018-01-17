Семья темнокожего мальчика из рекламы H&M уехала из Стокгольма

Мать темнокожего мальчика Терри Манго, снявшегося в рекламе шведского производителя одежды H&M, заявила, что им пришлось переехать «из соображений безопасности».

«Да, это (переезд) было сделано из соображений безопасности, о чем я не буду подробно говорить, потому что это была попытка компании (H&M) исправить последствия», – цитирует заявление женщины в эфире Би-Би-Си РИА «Новости».

Так она ответила на просьбу ведущей программы Outside Source прокомментировать информацию о переезде из Стокгольма.

Она также подчеркнула, что признает наличие проблемы расизма, но, по ее мнению, «данная футболка не носит расистский характер».

Ранее сообщалось, что шведская марка H&M была вынуждена временно закрыть несколько магазинов в ЮАР после того, как сторонники партии «Борцы за экономическую свободу» разгромили торговые точки из-за появившегося в Сети фото из рекламы детской коллекции, на котором темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью «Лучшая обезьяна в джунглях».

После скандала с рекламными фото мать Терри Манго заявила, что обвинения компании в расизме являются «ненужными».