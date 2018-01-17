Жириновскому дали роль в театре

Кандидат в президенты России Владимир Жириновский выступит в спектакле «Горе от ума», музыкальной версии комедии Александра Грибоедова, на сцене театра «Школа современной пьесы», сообщили в пресс-службе театра.

Жириновский сыграет на сцене роль Фамусова, представление с участием политика пройдет на сцене лишь один раз – 18 января, передает РИА «Новости».

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

На должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский был зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата в президенты России 29 декабря 2017 года.