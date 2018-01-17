Совфед заявил о возможном расширении ответных мер на притеснение российских СМИ

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что список мер в ответ на притеснение российских СМИ в зарубежных странах может быть расширен.

«Наша комиссия еще осенью подготовила серию конкретных рекомендаций, которые уже обрели силу закона и позволяют применять в отношении органов иностранной пропаганды сугубо адресные меры зеркального характера. При необходимости эти меры могут быть дополнены с учетом соответствующих действий с той стороны», – заявил Климов на заседании Совфеда, передает РИА «Новости».

Сенатор также посетовал на то, что власти США ограничивают свободу слова и преследуют российских журналистов.

«Упрекая Россию в отсутствии демократии, режиссеры военных интервенций и цветных революций у себя дома прямо ограничивают свободу слова, в частности, открыто преследуют российских журналистов. Мало того, власти США уже готовы признать иноагентами даже тех своих граждан или организации, которые на законных основаниях просто сотрудничают с RT America и Sputnik. Непослушным в США грозит срок до пяти лет», – отметил Климов.

Вместе с тем сенатор сообщил, что временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета начала анализ угроз зарубежного влияния на российскую молодежь. По его словам, эта часть итогового очередного доклада комиссии будет закрытой.



«Мы знаем, как в разных странах именно молодежь становилась не только детонатором, но и, называя вещи своими именами, пушечным мясом для рукотворных революций. В этой связи мы начали анализ существующих здесь угроз и отразим это в закрытой части нашего ежегодного доклада», – добавил Климов.

Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иноагента для СМИ. Закон разработан в качестве ответной меры на то, что RT по требованию властей США вынужден был зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Притеснениям со стороны властей российские СМИ подвергаются не только в США. Президент Франции Эммануэль Макрон в мае заявлял, что телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik «не журналисты», так как эти СМИ «распространяли клевету». Журналистов RT France не пускают на официальные мероприятия команды Макрона, а французские общественные деятели через СМИ требовали лишить лицензии RT France.