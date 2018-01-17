Песков переадресовал ЦИК вопрос о наблюдении дипломатов США за выборами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал сотрудникам Центризбиркома вопрос о якобы разрешении американским дипломатам наблюдать за выборами президента России только в рамках работы международных организаций.

«Это вопрос к ЦИК», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее источник в МИД заявил, что Россия готова разрешить американским дипломатам наблюдать за выборами президента только в рамках миссий международных организаций.

В среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что Совет Федерации пригласит зарубежных наблюдателей, в том числе иностранных парламентариев, присутствовать на предстоящих выборах президента России.

На должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.