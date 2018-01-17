В детсады Тбилиси поставили молоко в пакетах из-под вина

Молоко в пакетах из-под вина поставили в несколько детских садов Тбилиси, заявил вице-мэр грузинской столицы Ираклий Бенделиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На этикетках, фотографии которых публикуют грузинские СМИ, на грузинском и на русском языках указан известный бренд грузинского вина, в самих пакетах содержится молоко.

Как уточнил заместитель градоначальника, поставщик объяснил случившееся тем, что в компании закончились пакеты для молока, заказаны новые в Италии, и недостатки будут устранены.

Соответствующая лаборатория изучает качество молока, поставленного в детсады, отметил Ираклий Бенделиани.

По предварительным данным, качество молока было высоким, только по дизайну его упаковка предназначалась для вина, отметил чиновник.