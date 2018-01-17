Песков: Кремль не давал регионам указаний запрещать акции Навального

Кремль не давал региональному руководству установки по поводу запретов оппозиционных акций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, Кремль не давал никакие ориентировки, и принятие подобных решений находится исключительно в прерогативе регионов, властей регионов», – заявил он, отвечая на вопрос, давала ли администрация президента установку регионам по поводу оппозиционных акций, в частности, запрета в Свердловской области проведения митинга блогером Алексеем Навальным.

Песков также отрицательно ответил на вопрос, исходит ли из Кремля инициатива запрета подобных акций, передает ТАСС.

В понедельник Мосгорсуд признал законным отказ принять иск блогера Алексея Навального к президенту России в связи с отказами местных властей в согласовании нескольких митингов.

Как заявил в интервью газете ВЗГЛЯД адвокат Шота Горгадзе, Алексей Навальный использует любой повод за гранью морали и этики для того, чтобы заявить о себе.

По словам юриста и члена Общественной палаты Ильи Ремесло, власти в регионах согласовывают большинство митингов Алексея Навального, однако он отказывается «подстраивать свой график под эти заявки».