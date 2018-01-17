Образцы агитации за Путина первыми поступили в ЦИК

Образцы агитационной продукции в поддержку президента Владимира Путина, участвующего в выборах в качестве самовыдвиженца, первыми поступили в Центризбирком, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

«От кандидата Путина первыми поступили агитационные материалы, которые размещались на агитационных стойках для сбора подписей», – сказала она, передает ТАСС.

Гришина уточнила, что агитматериалы Путина пришли в комиссию примерно на 10 дней раньше, чем какие-либо другие материалы других кандидатов, которые собирают подписи. К примеру, от самовыдвиженца Владимира Михайлова агитматериалы поступили только во вторник.

«Мы видим, насколько активно кандидаты начали кампанию. У нас два кандидата не собирают подписи, но кандидат от ЛДПР (Владимир Жириновский) очень много уже выпустил агитационных материалов, кандидат от КПРФ (Павел Грудинин) тоже начал выпуск», – отметила секретарь ЦИК.

По закону образцы всех агитматериалов должны быть представлены в ЦИК.

На должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.