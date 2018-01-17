Врачей заподозрили в «лечении» умерших пациентов в Приамурье

В Амурской области врачей одной из больниц подозревают в мошенничестве в сфере страхования, в том числе путем «приписок»: выявлены три случая, когда они «лечили» умерших пациентов, сообщает прокуратура региона.

Установлено, что в 2016–2017 годах в реестр на оплату медицинских услуг, оказанных амбулаторно в неотложной форме, были внесены фиктивные записи в отношении 24 человек, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, установлены три случая внесения записей об обращениях граждан в приемное отделение больницы за оказанием неотложной помощи уже после регистрации смерти данных лиц отделением ЗАГС.

Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая и размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу».

Расследование дела находится на контроле прокурора района.

Напомним, в июне врача-стоматолога из Санкт-Петербурга заподозрили в намеренном удалении пациентке 22 здоровых зубов. Подозреваемой было предъявлено обвинение в мошенничестве.