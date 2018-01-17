Врачей заподозрили в «лечении» умерших пациентов в Приамурье

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17 января, среда | Последнее обновление — 18:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Прыгнувших из горящего дома в Москве детей поймали растянутым одеялом
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Назарбаев пробует сдвинуть отношения России и США с нулевой отметки
Заявления об отказе россиян от алкоголя слишком оптимистичны
Пентагон и ЦРУ загоняют Трампа в сирийскую ловушку
Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ
Одиночество Путина
Андрей Бабицкий, журналист
Еще лет пять назад я с негодованием отверг бы саму вероятность того, что с моего языка сойдут подобные слова, что я не буду стесняться выражать свое уважение российскому президенту. Подробности...
Единственное отличие Грудинина от Зюганова
Павел Данилин, политолог
Не покушаться! Именно так говорят сейчас, если пытаешься что-то узнать о кандидате от КПРФ Павле Грудинине. Вы, батенька, компромат ищете, уверяют сторонники красных. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Очередной шедевр неподражаемого украинского политического стиля
Денис Селезнев, блогер
На Украине оживились затихшие было политические страсти вокруг войны. Поводом стала работа над так называемым законом о реинтеграции Донбасса. Комментируя закон, обычно прибегают к аргументу, что он нарушает Минские соглашения. Подробности...
Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России
В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом годуПодробности...
В пермской школе № 127 произошла резня
Массовая резня произошла в пермской школе № 127 в первый день учебы после зимних каникул. По последним данным, пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы, один ребенок, четвероклассник, находится в критическом состоянииПодробности...
Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму
Второй дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Боевые расчеты развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и начали отслеживание целейПодробности...
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