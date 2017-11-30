Самолет «России» не может вылететь из Мексики из-за действий властей страны

Самолет авиакомпании «Россия» не может вылететь из мексиканского Канкуна из-за действий мексиканских авиационных властей, долгов у перевозчика нет, заявил представитель авиакомпании.

Ранее почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт сообщила, что 500 российских туристов не могут вылететь на родину из-за долга авиакомпании «Россия» за стоянку самолета в аэропорту города Канкун.

«Авиакомпания «Россия» не имеет задолженности перед аэропортом Канкуна за стоянку воздушных судов или по иным платежам», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

По сообщению «России», чартерный Boeing-747 должен был вылететь из Канкуна в 18.10 по Москве 16 января, но по неожиданному требованию эмиграционного контроля Мексики этим рейсом должны были быть депортированы четыре гражданина Армении.

«По данной причине аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера», – рассказали в авиакомпании.

Борт прождал депортированных четыре часа, а затем у пилотов, согласно требованию российского авиационного законодательства, закончилось рабочее время.

Теперь разрешение на вылет российский борт может получить не ранее 20.00 17 января.



«На данный момент расселением пассажиров занимаются представители сторонней туристической компании. О возможных изменениях времени вылета пассажиры будут проинформированы дополнительно», – рассказали в «России».

Напомним, ранее Минтранс предложил отзывать допуск на международные маршруты за задержки авиарейсов.