Офис правозащитной организации «Мемориал» сгорел в Ингушетии

В Назрани произошел пожар в двухэтажном здании правозащитного центра «Мемориал», сообщили в главном управлении МЧС по региону.

В самом «Мемориале» произошедшее назвали поджогом – видеокамера якобы зафиксировала, что ночью к зданию подъехала машина, из которой вышли «два человека в масках» и «с канистрой в руках». Они приставили лестницу и поднялись к одному из окон офиса организации, передает ТАСС слова члена совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова.

Сведения о поджоге проверяются, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Напомним, в 2016 году Министерство юстиции признало «Мемориал» НКО – «иностранным агентом».

В январе 2018 года задержанного главу чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева обвинили в хранении наркотиков.