Античные руины возрастом 2,7 тыс. лет обнаружены на Сицилии

Итальянские геологи из университета Камерино обнаружили на Сицилии находящиеся под землей руины античного города Селинунт возрастом 2,7 тыс. лет.

Руины обнаружили при помощи высокочувствительной термокамеры, размещенной на беспилотнике, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Corriere del Mezzogiorno.

Выяснилось, что под землей на территории археологических раскопок находятся несколько тепловых аномалий, относящихся к большим подземным постройкам, которые спускаются от Храма М (Tempio M) к порту, рассказал консультант по геологии и археологии университета Фабио Паллотта.

Находкой оказалась древняя система водоснабжения, чей возраст составляет 2,7 тыс. лет. Открытие позволило ученым «восстановить античную береговую линию реки» и обнаружить множество «следов деятельности жителей этой территории, в том числе отвод русла, разработку источников», сообщил геоморфолог университета Марко Матерадзи.

Кроме того, в ходе исследования было найдено самое древнее изображение древнегреческой богини лунного света, магии и колдовства Гекаты.

Ранее сообщалось, что израильским ученым удалось обнаружить остатки древнеримского легионерского штаба.