Генпрокурор Украины Луценко потанцевал с овчаркой

В интернете опубликовано видео, на котором генпрокурор Украины Юрий Луценко танцует медленный танец с бернской овчаркой.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube. На кадрах видно, как Луценко исполняет медленный танец с собакой, которую держит за передние лапы.

Как отмечает Страна.ua, партнером украинского генпрокурора стала его собственная собака по кличке Черчилль, которую Луценко целует после танца.

За кадрами также слышится женский голос и смех.