Жертвой взрыва газа в Ростове-на-Дону стал один человек

В 10-этажном жилом доме в Ростове-на-Дону произошел пожар, погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар на пятом этаже, по предварительным данным, начался из-за хлопка газа, передает «Интерфакс».

«В данный момент пожар на площади 30 кв. м ликвидирован», – приводит текст сообщения РИА «Новости».