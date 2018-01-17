Власти Мексики прокомментировали спекуляции о «вмешательстве» Москвы в выборы

Официальный представитель правительства Мексики Эдуардо Санчес прокомментировал спекуляции на тему «российского вмешательства» в выборы президента страны.

Санчес заявил, что в курсе «журналистских версий на эту тему», но ни о каких доказательствах «не знает», передает РИА «Новости».

При этом в кабмине считают, что страна сможет противостоять вмешательству в выборы с использованием интернета.