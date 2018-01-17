Кадыров обвинил Запад в информационных атаках на Чечню

Запад и его «приспешники» пытаются подорвать ситуацию в Чечне массированными информационными атаками, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Чечня практически незаметна на карте, но находится в центре внимания западных государств и их приспешников в нашей стране», – приводятся его слова на сайте правительства региона.

Кадыров заявил, что Чечня постоянно «сталкивается с информационными атаками», которые связаны с «якобы вопиющими нарушениями прав человека» в регионе. Обвинения в адрес Чечни Кадыров назвал «высосанными из пальца», отметив, что «на Западе количество преступлений и фактов нарушений прав человека куда больше», чем в ЧР.

«Очевидно, что они стремятся вновь ввергнуть Чечню в хаос, а в итоге – ослабить Россию», – сказал Кадыров, добавив, что чеченское общество пытаются расколоть, как это было в 1990-х годах, и подтолкнуть к насилию.

Кадыров заявил, что такой подход «безотказно работает в некогда процветающих странах Ближнего Востока, которые впали в немилость Западу». Теперь в этих государствах процветают «насилие и нищета».

Вспоминая ситуацию, которая сложилась в Чечне «на рубеже веков», глава региона заявил: «Больше этого не будет. По воле Всевышнего, мы не допустим!».

Кадыров подчеркнул, что Чечня является одним из самых безопасных, благополучных и процветающих уголков мира. Он заявил, что руководство ЧР больше всех заинтересовано в защите прав чеченского народа.