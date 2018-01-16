Умер экс-губернатор Смоленской области Глушенков

Во вторник, 16 января, на 76-м году жизни скончался экс-губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«К сожалению, Анатолий Глушенков скончался. Предположительно, причина смерти – сердечное заболевание», – приводит слова Клинцевича РИА «Новости».

Анатолий Глушенков родился в 1942 году в Смоленской области. В 1975 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения. В 1968-1979 годы трудился на заводе малогабаритных вычислительных машин.

В 1979-1982 годы – председатель исполкома Совета депутатов Промышленного района Смоленска. С 1983 года – замдиректора, а в 1986-1993 годы – директор Смоленского завода холодильников.

Губернатором Смоленской области Глушенков был с 1993 по 1998 год. В 1996-1998 годах являлся сенатором Совета Федерации, зампредом Комитета по делам СНГ.