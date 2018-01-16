Медведев разрешил не раскрывать данные по сделкам с попавшими под санкции юрлицами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, ограничивающие раскрываемую юрлицами информацию в целях уменьшения рисков, которые возникают в ходе сделок с санкционированными госструктурами.

Постановление №10 от 15 января определяет случаи освобождения акционерных обществ и ООО от обязанности раскрывать информацию по крупным сделкам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно документу, юрлицо может не раскрывать информацию или раскрывать ее в ограниченном объеме. Общества вправе следовать постановлению в случае совершения сделки, связанной с выполнением оборонного заказа, когда договор заключается с организациями, в отношении которых зарубежные страны ввели санкции.

Другое постановление, подписанное Медведевым, №5 от 12 января, позволяет компаниям, против которых ввели санкции, не раскрывать важных сведений в ЕГРЮЛ. Речь идет об информации касательно выдачи независимой гарантии, сведених о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного требования и других случаев.

Сведения, которые не могут быть опубликованы на сайте ЕГРЮЛ, вносятся в реестр без обнародования в Сети.

В ноябре Медведев подписал постановление, позволяющее госкомпаниям скрывать данные о своих поставщиках. Документ разрешает госкомпаниям ограничиться публикацией в реестре госзакупок минимум информации – о результатах, способе, цене закупки. Данные о победителе при этом не публикуются.

Напомним, в декабре Евросоюз продлил антироссийские санкции. Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году из-за ситуации в Крыму и на Украине. В ответ на санкции Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.