Власти Новгородской области потратят на благоустройство более 200 млн рублей

В 2018 году около 100 млн рублей пойдет на благоустройство улиц в Великом Новгороде, остальное – на ремонт дворов в районах.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что большинство проектов будут связаны с благоустройством дворов.

Более 200 млн руб. направят на благоустройство дворов и исторических улиц в Новгородской области в 2018 году по программе «Формирование комфортной среды», сообщил Никитин ТАСС в рамках Гайдаровского форума.

За проекты благоустройства территорий жители Новгородской области смогут проголосовать 18 марта 2018 года. Планируется, что будет выбрано порядка 50 проектов – по одному в каждом муниципальном образовании. Предложения для голосования формировали инициативные группы новгородцев.

По словам Андрея Никитина, из 200 млн рублей половина будет потрачена на Великий Новгород, а другая – на районы.

«Большинство проектов в этом году будут связаны с благоустройством дворов, но сделаем несколько проектов благоустройства таких знаковых городских территорий как набережные и исторические улицы», – сказал глава региона.

В первую очередь власти намерены улучшить качество жизни населения, что в итоге позитивно скажется и на развитии туризма.

Добавим, что в 2017 году принято решение о выделении субъектам РФ более 20 млрд руб. на формирование комфортной городской среды, и по инициативе «Единой России» тема развития городской среды стала национальным проектом. До 2022 года должны быть благоустроены все территории общего пользования, все дворовые территории многоквартирных домов, а также частные владения.