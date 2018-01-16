Россия уведомила ПАСЕ об отказе от участия в январской сессии

Спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин подписали письмо руководству ПАСЕ, заявив о невозможности участия российской делегации в работе январской сессии Ассамблеи «в условиях дискриминации», заявил источник в российском парламенте.

«Председатели Совфеда и Госдумы подписали письмо в адрес руководства ПАСЕ о невозможности российской делегации принимать участие в работе ассамблеи в условиях дискриминации», – цитирует источника РИА «Новости».

Отмечается, что подписанный Матвиенко и Володиным документ отправляется в ПАСЕ за неделю до январской сессии.

Напомним, 11 января вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что Россия решила не направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ из-за того, что в регламент ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации.

Россия не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ с 2016 года из-за того, что в 2014-2015 годах парламентариев Москвы лишили права голоса и возможности участвовать в работе уставных органов организации из-за ситуации с Крымом.