Минфин предложил снять ограничения по транзакциям на зарубежных счетах россиян

Замминистра финансов России Алексей Моисеев на Гайдаровском форуме предложил снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах граждан России.

«Назрела давно необходимость отменить и требования о репатриации валютной выручки, отменить учет за судьбой аванса по импорту, и кроме того, отменить любые ограничения по движению счетов граждан России – как резидентов, так и нерезидентов», – заявил Моисеев, передает РИА «Новости».

Моисеев отметил, что это официальная позиция Минфина, которую поддерживают Минэкономразвития, ФТС и ФНС. «Центральный банк пока занимает более осторожную позицию. Но мы полагаем, что репатриацию (валютной выручки – прим. ВЗГЛЯД) надо отменять, и надо отменять специальный режим, который действует по счетам российских граждан в иностранных кредитных организациях», – добавил он.

По его словам, должна быть введена специальная отчетность для юридических лиц, заменяющая механизмы расчета и контроля состояния платежного баланса, который действуют сейчас. Моисеев также предложил ввести ответственность за непредоставление отчетности либо создание недостоверной отчетности.



Соответствующий законопроект уже подготовлен Минфином и проходит согласование с ведомствами, отметил замминистра.