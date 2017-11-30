Украинский эксперт: Конфискованные у Януковича деньги придется вернуть

Политический эксперт Петр Олещук выразил уверенность в том, что Киеву придется возвращать конфискованные «деньги экс-президента Украины Виктора Януковича».

«Нет надежной юридической базы у дела, это все будет успешно обжаловано в судах. И я не сомневаюсь, что владельцы этих средств имеют соответствующие финансовые и юридические ресурсы для этого обжалования не только в Украине, но и за ее пределами», – заявил он изданию «Апостроф».

Также эксперт добавил, что если бы решение Краматорского суда о конфискации средств не было скрыто, то о скорой отмене его стало бы известно широкой общественности.

Как сообщал «Интерфакс», 10 января телеканал Al Jazeera обнародовал 95-страничный текст приговора Краматорского райсуда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий гостайну. Согласно документу, украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) якобы помогла Януковичу вывести из страны 1,5 млрд долларов с 2012 по 2014 год. Генпрокуратура Украины не смогла подтвердить или опровергнуть подлинность текста приговора.

В августе прошлого года СМИ сообщали о расследовании украинских активистов, которые узнали, что конфискованные «деньги экс-президента Украины Виктора Януковича» получили в конечном итоге богатые друзья нынешнего президента страны.

Позже в Сети оказалась порция так называемых черновиков технологов украинского президента, в которых содержится рекомендация подготовить публикации о том, что «миллиарды Януковича» были распределены честно и не достались «друзьям Петра Порошенко».