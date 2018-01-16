Воспитанницы соццентра в Орле поставили девочку на колени

Инцидент произошел в социально-реабилитационном центре для трудных подростков. Виновницы задержаны полицейскими.

Воспитанницы социального центра в Орле избили и заставили извиняться на коленях 12-летнюю девочку. Медицинская помощь девочке не понадобилась, с ней работают психологи.

Telegram-канал Mash разместил видео на котором видно, что несколько девушек окружили сверстницу, поставили ее на колени, избили и заставили извиняться. Предварительно жертва солгала о своей интимной близости, и это не понравилось другим воспитанницам, пишет «Ридус». Осторожно, видео содержит сцены насилия.

В настоящее время правонарушительницы помещены в центр временной изоляции при УМВД, передает «РИА Новости» со ссылкой на и.о. главы регионального департамента соцзащиты населения, опеки и попечительства Ирину Гаврилину.

Первоначально директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Орла Вера Алешина сообщила, что инцидента не могло произойти, поскольку воспитатели всегда присутствуют с девочками, но позже власти подтвердили факт случившегося.

В полиции отметили, что инцидент произошел в конце прошлой недели. Воспитатели увидели следы побоев у девочки, сообщили директору реабилитационного центра и в подразделение по делам несовершеннолетних при УМВД, приняв необходимые меры.

В настоящее время трое воспитанниц 13, 14 и 15 лет помещены в центр временной изоляции для несовершеннолетних при УМВД по Орловской области, на срок до 30 суток.

Напомним, что накануне в Перми произошел трагический инцидент с участием подростков, учинивших масовую резню. Средняя общеобразовательная школа № 127 в Перми, где в результате драки с поножовщиной пострадали 15 человек, в том числе ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей, во вторник закрыта.